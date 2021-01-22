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'da sözleşmesini feshetti

'de hem sportif hem de mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan 'da Aissati'nin ardından de takımdan ayrıldı. Sırp stoper, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:12
Denizlispor'da Neven Subotic sözleşmesini feshetti

'de 6 maçtır galibiyete hasret kalarak 21 takım arasında düşme hattında son sıradan kurtulamayan, son deplasmanındaki 6-1'lik farklı mağlubiyetin şokunu yaşayan Yukatel 'da kadrodan ayrılıklar da sürüyor. Mali olarak da sıkıntılı günler yaşayan yeşil-siyahlılarda Aissati'nin ardından savunma oyuncusu , alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sezon başında transfer edilerek forma giydiği 5 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Sırp stoper, takımdan ayrıldı. Subotic'in Denizlispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ara transferde ise daha önce Kosovalı genç 'yı profesyonel yapıp, ile 'li 'u da kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda Başkan , takviye çalışmalarını sürdürdüklerini, pazar günü evlerinde oynayacakları maçını çıkış fırsatı olarak gördüklerini söyledi.



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