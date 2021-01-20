Galatasaray-Denizlispor: 6-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinden eli boş dönen Galatasaray rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf oldu. Ligin son sırasıa demirleyen Denizlispor'da ise kötü gidişat sürdü.

Galatasaray'ın golleri Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammed (k.k) Belhanda ve Sekidika'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 18 yaşındaki genç golcü Tusha kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükselterek zirve takibini sürdürürken, Denizlispor 14 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 19'uncu haftasında oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş maçında sakatlanan Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin yanı sıra Okan Koçuk, Christian Luyindama ve Oghenekaro Etebo ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncuların yerine 220 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera, sakatlığı sona eren Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Ryan Babel yer aldı.



Galatasaray sahaya şu ilk 11'le çıktı: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Babel.



MUSLERA 220 GÜN SONRA DÖNDÜ



Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.



KAPTANLIK PAZUBANDI YENİDEN MUSLERA'DA



220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı. Muslera, sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk maçta Arda Turan'dan kaptanlık pazubandını aldı ve koluna geçirdi.



YALÇIN KOŞUKAVAK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının ligin 19'uncu haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 ismi değiştirdi. Koşukavak; Özer Özdemir ve Mesanovic'in yerine Bergdich ve Rodallega'ya şans tanıdı.



Denizlispor'un sahaya çıktığı ilk 11 şu şekilde: Pantilimon - Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano, Bergdich, Murawski, Dossevi, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega.

SANTRFORDA BABEL OYNADI

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı. Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.