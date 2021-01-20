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Galatasaray-Denizlispor: 6-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 6-1'lik skorla Galatasaray olurken, sarı-kırmızılılar zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:51 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:55
Galatasaray-Denizlispor: 6-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta derbisinden eli boş dönen Galatasaray rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf oldu. Ligin son sırasıa demirleyen Denizlispor'da ise kötü gidişat sürdü.

Galatasaray'ın golleri , Feghouli, Donk, (k.k) ve Sekidika'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 18 yaşındaki genç golcü kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükselterek zirve takibini sürdürürken, Denizlispor 14 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem düdük çaldı. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü , takımının ligin 19'uncu haftasında oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Şener Özbayraklı ile aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin yanı sıra Okan Koçuk, Christian Luyindama ve Oghenekaro Etebo ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncuların yerine 220 gün sonra sahalara dönen , sakatlığı sona eren Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Ryan yer aldı.

Galatasaray sahaya şu ilk 11'le çıktı: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, , Babel.

MUSLERA 220 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

KAPTANLIK PAZUBANDI YENİDEN MUSLERA'DA

220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı. Muslera, sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk maçta Arda Turan'dan kaptanlık pazubandını aldı ve koluna geçirdi.

YALÇIN KOŞUKAVAK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının ligin 19'uncu haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 ismi değiştirdi. Koşukavak; Özer Özdemir ve Mesanovic'in yerine Bergdich ve Rodallega'ya şans tanıdı.

Denizlispor'un sahaya çıktığı ilk 11 şu şekilde: Pantilimon - Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano, Bergdich, Murawski, Dossevi, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega.

SANTRFORDA BABEL OYNADI

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede 'i oynattı. Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

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