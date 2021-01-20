Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yaşadığı derbi mağlubiyetiyle taraftarlarını üzen Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
5 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi süresince henüz resmi bir hamle yapmayan sarı-kırmızılılar temaslarını sürdürürken, birçok isim gündeme geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda transfer hedeflerini açıklayan Fatih Terim, "İrfan Can'ı, Visca'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu isimler için çalışmalar devam ederken, sarı-kırmızılılar için daha önceki transfer dönemlerinden de ismi sıklıkla anılan Trezeguet ismi de yazılıp çizilmeye devam ediyordu.