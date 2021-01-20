Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Son dakika transfer haberi: Transferde 'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken, listenin başında bulunan isimlerden ve transferi zor girmiş durumda. Listede birçok farklı isimler bulunurken, adı Galatasaray ile anılan bir oyuncudan daha kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

'de geçtiğimiz hafta yaşadığı derbi mağlubiyetiyle taraftarlarını üzen 'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

5 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi süresince henüz resmi bir hamle yapmayan sarı-kırmızılılar temaslarını sürdürürken, birçok isim gündeme geliyor.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Geçtiğimiz haftalarda transfer hedeflerini açıklayan , "'ı, 'yı, 'yu, 'i istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu isimler için çalışmalar devam ederken, sarı-kırmızılılar için daha önceki transfer dönemlerinden de ismi sıklıkla anılan Trezeguet ismi de yazılıp çizilmeye devam ediyordu.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Daha önce 'de forması giyen ve 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'ya transfer olan 26 yaşındaki Mısırlı oyuncu için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

'ın önde gelen yayın organlarından 'Kingfut'un' haberine göre; Trezeguet, 'ın ilgisine olumsuz cevap vererek kulübünde kalmaya karar verdi.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Haberin detayında ocak transfer döneminde 'ın oyuncuya olan ilgisinin altı çizilirken, kadrosunda halen önemli bir oyuncu konumunda bulunan yi satma arzusunda olmadığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

Ayrıca teknik patronu 'in Mısırlı oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar tutmaya istekli olduğu da eklendi.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

TREZEGUET KİMDİR?
Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ya da bilinin adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde 'ın Kafr el-Sheikh şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Al Ahly kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, kulüplerinde oynadı.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak 'ya katılan oyuncunun bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 Milyon Euro bedelle alındı ve 2019/2020 sezonunda Premier Lig ekiplerinden 'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satıldı.

Son dakika transfer haberi: Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! 'Takımında kalacak...'

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