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Denizlispor 'i kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... 'de ekipler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, son transfer bombası Denizlispor'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla daha önce forması da giymiş olan dünyaca ünlü oyuncu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:52
Denizlispor Neven Subotic'i kadrosuna kattı!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…

Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.

Hoş geldin !"

NEVEN SUBOTİC KİMDİR?
10 Aralık 1988'de Yugoslavya'nın şimdilerde sınırlarında kalan Banja Luka kentinde dünyaya gelen Subotic, futbola Mainz altyapısında başladı. Kariyerinde Köln, , Saint-Étienne, Union gibi kulüpler bulunan tecrübelioyuncu 1.93 boyunda.

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