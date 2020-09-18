Denizlispor Neven Subotic'i kadrosuna kattı!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…
Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.
Hoş geldin Neven Subotic!"
NEVEN SUBOTİC KİMDİR?
10 Aralık 1988'de Yugoslavya'nın şimdilerde Bosna Hersek sınırlarında kalan Banja Luka kentinde dünyaya gelen Subotic, futbola Mainz altyapısında başladı. Kariyerinde Köln, Borussia Dortmund, Saint-Étienne, Union Berlin gibi kulüpler bulunan tecrübelioyuncu 1.93 boyunda.