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Her şeyi yaparım

Denizlispor'la sözleşme imzalayan , “Her türlü göreve hazırım. Adaptasyon sürecini hızlı atlatmak istiyorum. Çünkü Denizlispor’un başarısına gerçekten katkıda bulunmak istiyorum.” diye konuştu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Her şeyi yaparım

Denizlispor, B.Dortmund'un efsane stoperi Subotic ile 2 yıllık imza attı. İmza törenine katılan Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Denizlispor tarihinin en kariyerli futbolcusu" diye bahsettiği Subotic için, "Burada böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Çünkü seni tercih etmesi için birçok şartı sağlaman gerekiyor. Yaklaşık 20-25 günlük bir çalışmayla imzayı attı" dedi.

PROSINECKI HAYRANI
etkileyen unsurlar arasında teknik direktör Prosinecki'yi gösteren 31 yaşındaki futbolcu, "Onunla tanışmak ve çalışabilmek, kararımı almamda yardımcı oldu" yorumu yaptı. Bir an önce oynamak için sabırsızlandığını vurgulayan Subotic, "Her türlü görevi yapmaya hazırım. Adaptasyon sürecini hızlı atlatmak istiyorum. Çünkü kulübün başarısına gerçekten katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

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