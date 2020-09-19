Her şeyi yaparım

Denizlispor, B.Dortmund'un efsane stoperi Subotic ile 2 yıllık imza attı. İmza törenine katılan Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Denizlispor tarihinin en kariyerli futbolcusu" diye bahsettiği Subotic için, "Burada böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Çünkü seni tercih etmesi için birçok şartı sağlaman gerekiyor. Yaklaşık 20-25 günlük bir çalışmayla imzayı attı" dedi.

PROSINECKI HAYRANI

Seçimini etkileyen unsurlar arasında teknik direktör Prosinecki'yi gösteren 31 yaşındaki futbolcu, "Onunla tanışmak ve çalışabilmek, kararımı almamda yardımcı oldu" yorumu yaptı. Bir an önce oynamak için sabırsızlandığını vurgulayan Subotic, "Her türlü görevi yapmaya hazırım. Adaptasyon sürecini hızlı atlatmak istiyorum. Çünkü kulübün başarısına gerçekten katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.