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Denizlispor 'e talip oldu!

ekiplerinden 'da çalışmaları devam ediyor... Ege temsilcisi, bir dönem forması da giyen Portekizli futbolcu 'e teklif götürdü. | Son dakika transfer haberleri

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Denizlispor Manuel Fernandes'e talip oldu!

'de döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan , Portekizli yıldız 'e talip oldu.

800 BİN EURO ÖNERDİ

Son olarak 'da forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.

Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra , Everton, gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında 'ta oynamış, ardından Lokomotif ve Krasnodar'da görev almıştı. Transferde daha önce Pantilimon, , Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde 'den ayrılan de var.

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