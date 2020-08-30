Denizlispor Sagal'ı resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak CF Pachuca'da forma giyen Angelo Sagal'ın bonservisinin alındığını resmen duyurdu.
Yukatel Denizlispor'dan kritik hamle... Horozlar, son olarak CF Pachuca'nın formasını terleten Angelo Sagal'ı transfer etti.
Yeşil siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Sagal" yazısı ve bir video paylaşıldı.
Angelo Sagal, kariyeri boyunca 183 maça çıkarken 31 gol 16 asist üretti.
- 30.08.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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