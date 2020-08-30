Denizlispor Sagal'ı resmen açıkladı

Yukatel Denizlispor'dan kritik hamle... Horozlar, son olarak CF Pachuca'nın formasını terleten Angelo Sagal'ı transfer etti.

Yeşil siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Sagal" yazısı ve bir video paylaşıldı.

Angelo Sagal, kariyeri boyunca 183 maça çıkarken 31 gol 16 asist üretti.