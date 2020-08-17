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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Horoz'a Alman dinamo

Horoz'a Alman dinamo

’un 2 ekibi ’da forma giyen 30 yaşındaki Alman orta saha ile anlaştığı öne sürüldü.

'de 'dan ayrılan Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı , transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor. arayışlarını sürdüren yeşil-siyahlıların, temsilcisi 'dan Alman orta saha oyuncusu 'la anlaştığı iddia edildi. Hannover formalarıyla 4 sezon 'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 30 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor. , ve Paderborn takımlarında da oynayan tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 2020'de sona eriyor. 30 yaşındaki Alman dinamo, geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlılarda oynadığı 20 karşılaşmada, 1 kez de ağları havalandırdı.
  1. 17.8.2020
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