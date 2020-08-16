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16 Ağustos 2020, Pazar
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Prosinecki imzaladı

Prosinecki imzaladı

, ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat hoca, "Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeyle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.
  1. 16.8.2020
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