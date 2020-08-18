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18 Ağustos 2020, Salı
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Bakalorz Denizlispor’da

Bakalorz Denizlispor’da

’yi takımın başına getiren Horoz, ilk transferi ’dan yaptı. ekibi, 2. Lig ekibi ’in 30 yaşındaki Alman dinamosuyla 2 yıllık imza attı.

Denizlispor, 'yle imzaladıktan sonra ilk transferini de gerçekleştirdi. ekibi, Bundesliga 2 ekibi 'de geçen sezon 20 maçta oynayan 30 yaşındaki Alman orta saha Bakalorz'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Bakalorz, "Uzun zamandır 'de oynamayı zaten düşünüyordum. Türk mahallesinde büyüdüm. Çok Türk arkadaşım var" dedi.
  1. 18.8.2020
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