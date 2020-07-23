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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Çift forvetle vuracak!

Çift forvetle vuracak!

'de evinde oynayacağı Ankaragücü maçından beraberlik alsa dahi kümede kalışını ilan edecek Denizlispor, final gibi karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.

'de evinde oynayacağı Ankaragücü maçından beraberlik alsa dahi kümede kalışını ilan edecek Denizlispor, final gibi karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Levent Kartop'un sahaya çift forvetle çıkmayı planladığı öğrenildi. Erken golle rahatlama planları yapan Kartop'un, Kolombiyalı forvetleri Rodallega ve Estupinan'ı 11'de görevlendireceği bildirildi.
  1. 23.7.2020
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