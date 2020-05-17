Uygun: İyi durumdayız - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Denizlispor Uygun: İyi durumdayız

Uygun: İyi durumdayız

Uygun: İyi durumdayız

, takımdan memnun olduğunu söyledi.

, takımdan memnun olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "27 Nisan'da başladık. Takımın testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteğinden memnunum. Herkes futbolu çok özledi" diye konuştu. Uygun, psikolojik çalışmaya ağırlık verdiklerini de belirtti.
  1. 17.5.2020
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