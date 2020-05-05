Horoz’da yerliler kalıyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Horoz’da yerliler kalıyor

Horoz’da yerliler kalıyor

Başkanı , yabancı transferinin artık çok zor olduğunu ve Türk oyuncuları takımda tutacaklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor'un başkanı , kulüpte forma giyen yerli futbolcuları takımda tutmak istediklerini söyledi. Çetin, "Koronavirüs, takımları mali açıdan olumsuz etkiledi. Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak. Biz mümkün olduğunca yerlileri takımda tutmaya çalışacağız. , , , , gibi önemli oyuncularımızı yeni sezonda da görmek istiyoruz. Kulüpler geleceği için altyapıyla daha çok ilgilenmeli, daha fazla genç oyuncu çıkarmalı" diye konuştu.
  1. 5.5.2020
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