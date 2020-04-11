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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’da defans harekatı

Denizlispor’da defans harekatı

, sözleşmeleri bitecek olan defans oyuncuları , ve ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Yeşil-siyahlı yönetimin, bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek ve stoperler ve 'ı ikna etmeye çalıştığı, 2'şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

  1. 11.4.2020
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