Corona virüsünün ardından futbolcular ne kadar sürede toparlanır? Fedai Topal açıkladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Futbolcular ne kadar sürede toparlanır? açıkladı

Futbolcular ne kadar sürede toparlanır? Fedai Topal açıkladı

A ve takımlarının eski fizyoterapisti , salgını sonrası futbolcuların top oynamaya başlamaları için en az 3 hafta gibi bir süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

A Takımı ve A Milli Takımı'nın eski uzman fizyoterapistlerinden , korona virüs sonrası yeşil sahalara dönecek olan futbolcuları bekleyen sorunları masaya yatırdı.

Topal, oyuncuların ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Sporcuların istenilen performansa dönüş sürelerinin gereğinden fazla uzayacağını belirten Topal, " süre sahalardan uzak kalan sporcuların kardiyovasküler sitemleri, kas iskeletleri ve vücut oksijenlerinde önemli eksiklikler olacaktır. Salgın sürecinde evlerindeki çalışmalar kesinlikle takımla yapılan idmanlara denk gelmeyecektir. Evlerinde yapılan çalışmalar futbolcuları geriye gitmemek ya da bu süreyi en az haslar atlatmak için yapılan aktivitelerdir" dedi.

"EN AZ 15-20 GÜNE İHTİYAÇ VAR"

Futbolcuların liglere sağlıklı başlaması için en az 3 hafta önceden çalışmalara başlaması gerektiğini dile getiren Topal, "Futbolcuların dönüşleri aslında lig başındaki sistem gibi düşünebiliriz. Uzun süre idmansız durumdalar. Ligler başlayınca 8 hafta gibi bir süre var önlerinde. Spor aktivitelerine dönülmesi, kasların tekrar mücadele edecek hale gelmesi için en az 15-20 güne ihtiyaç var. Çünkü kardiyovasküler sistemler mücadele edecek süreye gelmemiştir. Bu süre zarfında oksijen kapasitelerini en yükseğe çıkarmak gerek" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Futbolcuların haftada 2 maç yapmaları durumunda ciddi sakatlıkların da baş gösterebileceğini sözlerine ekleyen Topal, "Daha sık sakatlanmalar yaşanacaktır. Futbolcular en iyisini yapmak için kendilerini zorlayacak. dönüşleri de uzayacaktır. Aslında bakarsanız futbolcular için hiçbir şey bıraktığı yerden başlamayacak. Panikten sakatlılar da yaşanabilir. Burada önemli olan sporcuların hepsini esneklik, çeviklik, oksijen ve akciğer kapasiteleri gibi tüm detaylı testlere sokmaktır" şeklinde konuştu.

  1. 07.04.2020
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