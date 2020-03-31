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31 Mart 2020, Salı
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Şok! Barrow ülkeyi terk etti

Şok! Barrow ülkeyi terk etti

Ailevi sorunlar yaşadığını iddia eden ’nin Gambiyalı oyuncusu ülkesine gitti. Başkan , dönse bile bir daha kadroya giremeyeceğini ifade etti.

Denızlıspor'un Gambiyalı kanat oyuncu 'un yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü bildirildi. Kulüp başkanı , koronavirüs nedeniyle ülkesine kaçan 27 yaşındaki oyuncuyu defterden sildi. Çetin, "Kendisi bize futbolcunun ailevi sorunlarından bahsetti. Yaptığımız araştırmada Modou Barrow'un yaklaşık 10 gün önce kulüpten izinsiz yurt dışına gittiğini öğrendik. Ailevi nedenlerden dolayı gitmiş olabilir. Kendisine ulaşamıyoruz. Kimseye haber vermeden gitmiş. Barrow'un takımdan izinsiz ayrılışı ilk değil. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Geçerli bir mazereti var mı yok mu görüşülüyor. Barrow, hem kendi sağlığını hem de ailesinin sağlığını tehlikeye attı. Tekrar 'ye dönse bile en az 14 gün karantina süresi var, değerlendirip bakacağız" diye konuştu.
  1. 31.3.2020
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