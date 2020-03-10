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10 Mart 2020, Salı
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idmanında 5 eksik!

Yukatel Denizlispor idmanında 5 eksik!

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, , ve , fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Tedavisi sona eren ise takımla antrenmana katıldı.

, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından koştu. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, , ve , fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Tedavisi sona eren ise takımla antrenmana katıldı.

  1. 10.03.2020
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