Yukatel Denizlispor idmanında 5 eksik!
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba, fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla antrenmana katıldı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından koştu. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba, fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla antrenmana katıldı.
- 10.03.2020
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