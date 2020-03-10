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10 Mart 2020, Salı
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Sıra G.Birliği’nde

Sıra G.Birliği’nde

F.Bahçe karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran , gelecekten umutlu.

F.Bahçe karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran , gelecekten umutlu. Zaman zaman sendelediklerini ama asla yıkılmadıklarını belirten Başkan Ali Çetin, "Önümüzde G.Birliği maçı var. Evimizde kazanacağımıza inanıyoruz. Çıkışımızı sürdürüp, seviyemizi yükselteceğiz" dedi.
  1. 10.3.2020
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