Denizlispor Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Denizlispor'da kötü gidişat sonrasında göreve gelen Bülent Uygun, çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Uygun'un gelmesi ile yeşil-siyahlı ekip oynadığı futbolla da göz dolduruyor.

Denizlispor'da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı. Özdilek'ten boşalan koltuğa Bülent Uygun'un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi. Sahasında Yeni Malatya'yı 2-0'lık skorla yenen yeşil-siyahlılar, son olarak da İstanbul'da Fenerbahçe mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.