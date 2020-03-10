Denizlispor Bülent Uygun ile çıkışa geçti
Denizlispor'da Teknik Direktör Bülen Uygun'un takımın başına geçmesiyle 3 maçta 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar şuan ligde 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
Denizlispor'da kötü gidişat sonrasında göreve gelen Bülent Uygun, çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Uygun'un gelmesi ile yeşil-siyahlı ekip oynadığı futbolla da göz dolduruyor.
Denizlispor'da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı. Özdilek'ten boşalan koltuğa Bülent Uygun'un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi. Sahasında Yeni Malatya'yı 2-0'lık skorla yenen yeşil-siyahlılar, son olarak da İstanbul'da Fenerbahçe mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Denizlispor Bülent Uygun ile çıkışa geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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