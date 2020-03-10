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10 Mart 2020, Salı
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Denizlispor ile çıkışa geçti

Denizlispor Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Denizlispor'da Bülen Uygun'un takımın başına geçmesiyle 3 maçta 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar şuan ligde 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

Denizlispor'da kötü gidişat sonrasında göreve gelen , çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Uygun'un gelmesi ile yeşil-siyahlı ekip oynadığı futbolla da göz dolduruyor.

Denizlispor'da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 1-0'lık mağlubiyetinin ardından Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı. Özdilek'ten boşalan koltuğa Bülent Uygun'un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi. Sahasında Yeni 'yı 2-0'lık skorla yenen yeşil-siyahlılar, son olarak da 'da mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

  1. 10.03.2020
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