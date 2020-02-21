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21 Şubat 2020, Cuma
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Denizlispor'un kabusu

Denizlispor'un Kasımpaşa kabusu

'de pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor, şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya geldiği rakibini 1 defa bile mağlup edemedi. İki takım arasında oynanan 7 müsabakada Kasımpaşa 6 kez sahadan zaferle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki ekibin karşılaştığı mücadelelerde 14 gol atarken, Denizlispor rakibinin filelerine sadece 4 gol bırakabildi. Denizlispor ve Kasımpaşa arasında 2007-08'de yine 'de başlayan rekabette temsilcisi o sezon oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazandı. 2009-10'da İstanbul'daki ilk maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ererken, 'de oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. 2011-12'de 1. Lig'de deplasmanda 3-0, iç sahada 2-0 kazanan Kasımpaşa, bu sezon ilk maçta 1-0 galip geldi.

  1. 21.02.2020
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