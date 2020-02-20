Denizlispor Bülent Uygun için geri sayımda | Bülent Uygun Denizlispor'a mı gidiyor? - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Denizlispor için geri sayımda

Denizlispor Bülent Uygun için geri sayımda

ekiplerinden , prensipte anlaşmaya varılan için beklemeye geçti. Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

'un kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygun'un Tesisleri'ni de gezdiği vurgulandı. ekiplerinden , prensipte anlaşmaya varılan Bülent Uygun için beklemeye geçti.

BARROW TAKIMA DÖNDÜ
Kurmayların son dakika bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, alacakları ödenmediği gerekçesiyle önceki hafta kampı terk eden kanat oyuncusu Barrow takıma katıldı. Yönetimin, Gambiyalı oyuncuya alacaklarını ödediği ve Barrow'a para cezası keseceği açıklandı.

  1. 20.02.2020
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