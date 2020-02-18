Denizlispor Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı

Süper lig ekibi Denizlispor, ligin 7'inci haftasında Yücel İldiz yerine göreve gelen Mehmet Özdilek ile 1-0'lık Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırma kararı almıştı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden devam eden Horozlar, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi söyleşmeye imza atacak. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayan Özdilek ile yollarını ayırmıştı.

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun 1 Ağustos 1971 Adapazarı doğumludur. Bülent Uygun teknik direktör ve forvet mevkisinde oynayan eski futbolcu. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp Genç Millî Takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu, Sakaryaspor futbolunun anlamı, düşüncesi ve sevgisi oldu, burada şampiyonluklar, başarılar ve eğlenceli 4 yıl yaşadı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşadı. Sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giyip Süper Ligde 85 gol atma başarısını gösterip 2001 sezonunda Sivasspor'da 30 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine 2008'da Sivasspor'da adım atan Bülent Uygun, sonrasında Bucaspor ve Eskişehirspor'u çalıştırdı.Eskişehirspor'da 2010-11 sezonunun 8. haftasında Rıza Çalımbay kulüple yollarını ayırmasının ardından göreve geldi ve sezonu 7. sırada bitirdiler. 2011-12 sezonunda 1. Lig'in bitimine 7 hafta kala Hüsnü Özkara'nın yerine Elazığspor'un başına geçen Uygun, takımı Süper Lig'e çıkarırken yaptığı 21 transferle büyük eleştiri topladı. Stadı tadilatta olduğu için ilk 3 iç saha maçını farklı şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'la Süper Lig'in 7. Haftası'na dek yalnızca 2 puan toplayabilen Bülent Uygun, 7. Hafta'da Bordo-Beyazlı Ekibin kendi sahasında oynadığı ilk maç olan Akhisar Belediyespor karşısında alınan beraberliğin ardından istifa etti. İstifasının ardından hem kendisi hem de Elazığspor yönetimi, duygu dolu mesajlar yayınlayarak birbirlerine olan bağlılıklarını belirttiler.

07.02.2013 tarihinde Gaziantepsporla anlaşmıştır. 11.11.2013 tarihinde Gaziantepspor Teknik Direktörlüğünden istifa etmiştir.Aralık 2013'te ise Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal SC ile 6 aylık kontrat imzalamıştır. Bülent Uygun böylelikle Katar Ligi tarihindeki ilk Türk olmuştur. İlk maçında El Arabi takımına karşı takımını yöneten Uygun, ligde 3 haftadır yenilmeyen ve kalesinde gol dahi görmeyen El Arabi'yi 1-0 mağlup etmiştir. Bunun yanı sıra takımı kendi adına sezonun ilk galibiyetini almıştır. Bu maçın hemen ardından Belçikalı ünlü teknik adam Erik Gerets'in çalıştırdığı Lekhwiya SC ile karşılaşan takımı, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenmiştir. Maçtan sonra ise Çok eksiği olan, ligin son sırasında yer alan bir takım olarak böyle bir fark elde etmemiz büyük başarı. İnşallah her geçen gün daha da iyi olacağız açıklamalarında bulunmuştur. 13 Aralık 2016 tarihinde, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bülent Uygun daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Osmanlıspor, Al Gharafa, Al Rayyan ve Hes Kablo Kayserispor takımlarından teknik direktörlük yaptı.

