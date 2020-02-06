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06 Şubat 2020, Perşembe
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ve ’den kötü haber

Lopes ve Onazi’den kötü haber

maçında sakatlanarak oyundan çıkan ön libero 'nin sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sağ sakatlanan sağ bek 'in ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

maçında sakatlanarak oyundan çıkan ön libero 'nin sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sağ sakatlanan sağ bek 'in ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

  1. 6.2.2020
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