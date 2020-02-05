Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor - Başakşehir karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
8 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)
9 ŞUBAT PAZAR
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)
10 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
- 05.02.2020
- Güncelleme: 05.02.2020 13:07
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