Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor - karşılaşmasını yönetecek.

'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol maçını yönetecek.

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü ()

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor ()

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 13:07
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