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17 Ocak 2020, Cuma
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''İşimiz çok zor''

''İşimiz çok zor''

, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Özdilek, "İlk ayağı 2-0 kaybettik. İşimiz iyice zora girdi. Haftaya evimizdeki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak" dedi.

, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Özdilek, "İlk ayağı 2-0 kaybettik. İşimiz iyice zora girdi. Haftaya evimizdeki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak" dedi.

  1. 17.1.2020
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