''İşimiz çok zor''

Yukatel Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Özdilek, "İlk ayağı 2-0 kaybettik. İşimiz iyice zora girdi. Haftaya evimizdeki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak" dedi.