''İşimiz çok zor''
Yukatel Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Özdilek, "İlk ayağı 2-0 kaybettik. İşimiz iyice zora girdi. Haftaya evimizdeki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak" dedi.
Yukatel Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Özdilek, "İlk ayağı 2-0 kaybettik. İşimiz iyice zora girdi. Haftaya evimizdeki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak" dedi.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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