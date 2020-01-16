 BİZE ULAŞIN

Trabzonspor 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleri ile devam ediyor. Kupanın son 16 turu ilk mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi avantajını kullanan Fırtına, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

Giriş: 16.01.2020 16:21 Güncelleme: 16.01.2020 22:26

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında avantajı kaptı. Bordo-mavililer, rakibi Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller, Sosa ve Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'la Denizlispor arasındaki rövanş maçı 23 Ocak'ta Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Nwakaeme'den mühiş gol! | İZLEYİN
Antalyaspor - Göztepe maçında büyük hata! | İZLEYİN
Antalyaspor 4 - 3 Göztepe | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE
Trabzonspor 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Fatih Terim çok sinirlendi! İşte o anlar...