Trabzonspor 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında avantajı kaptı. Bordo-mavililer, rakibi Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller, Sosa ve Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'la Denizlispor arasındaki rövanş maçı 23 Ocak'ta Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
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