Yeni dinamo Onazi - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Yeni dinamo Onazi

Yeni dinamo

Yeni dinamo Onazi

, 'la kontratı karşılıklı feshedilen 'yle 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'la kontratı karşılıklı feshedilen 'yle 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lazio'dan 2016'da bordo-mavililere gelen 27 yaşındaki Ganalı ön libero, geçen sezon Ç.Rize maçında aşil tendonu koptuğu için yaklaşık 1 yıl oynayamamıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Basel maçıyla sahalara dönmüştü.
  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni dinamo Onazi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN