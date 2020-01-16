Yeni dinamo Onazi
Denizlispor, Trabzonspor'la kontratı karşılıklı feshedilen Onazi'yle 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor, Trabzonspor'la kontratı karşılıklı feshedilen Onazi'yle 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lazio'dan 2016'da bordo-mavililere gelen 27 yaşındaki Ganalı ön libero, geçen sezon Ç.Rize maçında aşil tendonu koptuğu için yaklaşık 1 yıl oynayamamıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Basel maçıyla sahalara dönmüştü.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yeni dinamo Onazi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.