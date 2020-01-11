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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Denizlispor’da Sapunaru krizi

Denizlispor’da Sapunaru krizi

, 'daki çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, sezon başında 'dan edilen Rumen savunma oyuncusu , bırakıldı.

, 'daki çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, sezon başında 'dan edilen Rumen savunma oyuncusu , bırakıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü oyuncu, kamp sonrası takımdan ayrıldı.
  1. 11.1.2020
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