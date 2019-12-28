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28 Aralık 2019, Cumartesi
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A.Gücü’yle telafi edeceğiz

A.Gücü’yle telafi edeceğiz

, 5-1'lik Alanya yenilgisini Ankaragücü maçıyla telafi etmek istiyor.

, 5-1'lik Alanya yenilgisini Ankaragücü maçıyla telafi etmek istiyor. Başkan Ali Çetin, "A.Gücü karşısında galip gelerek ilk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızdan mutlaka 3 puan bekliyoruz" diye iddialı konuştu
  1. 28.12.2019
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