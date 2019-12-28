Ankaragücü 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, alt sıralardan kurtulmak çabası verirken, evinde Denizlispor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin geriden geldiği zorlu mücadelede kazanan çıkmazken, 2-2'lik sonuç neticesinde taraflar, 1'er puanı paylaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Ege temsilcisi Denizlispor'u ağırladı.
Adeta gol yağmurunun yaşandığı mücadelede Ankaragücü'nde Scarione takımını sırtlasa da, galibiyete yetmedi.
Dakikalar 10' gösterdiğinde Denizlisporlu Barrow, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
22. dakikada Mustafa Yumlu, Zeki Yavru'nun asistinde golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.
45+1. dakika Hugo Rodallega, Zeki Yavru'nun asistinde bulduğu golle Denizlispor'un 2. golünü kaydetti.
Ankaragücü, 66. dakikada Tiago Pinto'nun pasında Scarione'nin Denizlispor ağlarını sarsmasıyla farkı 1'e indirdi.
84. dakida Scarione, yeniden sahneye çıktı ve 2-2'lik eşitliği sağladı. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Ankaragücü puanı 13'e çıkartırken, maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı. Denizlispor ise 17 puanla, maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer buldu.
Ankaragücü, 18. haftada evinde Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 17:02
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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