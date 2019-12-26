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26 Aralık 2019, Perşembe
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takviye lazım

4-5 takviye lazım

Alanya'dan 5 gol yiyen 'de , istedi. , "Bugün itibarıyla sol tarafta oyuncumuz yok. Lig bunları affetmez. Öncelikli olarak eksik yerlere takviye lazım" dedi.

Alanya'dan 5 gol yiyen 'de , istedi. , "Bugün itibarıyla sol tarafta oyuncumuz yok. Lig bunları affetmez. Öncelikli olarak eksik yerlere takviye lazım" dedi.

  1. 26.12.2019
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