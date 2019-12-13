Denizlisporlu Bergdich Süper Lig'i değerlendirdi

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını dile getiren Bergdich, "Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor. Onun için kolay bir lig olduğunu söyleyemem. Takım halinde iyi bir performansa sahibiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla yansıtmaya çalıştığımız performans çok güzel." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk de 4 resmi maçtır yenilmediklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurgulayan Sedat, şunları kaydetti:

"Rakibimiz birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım. Biz de yavaş yavaş birbirimizle daha çok oynamaya alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. İnşallah bu hafta da iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Forma şansı bulabilmek için sürekli çalışıyorum. Kupa maçlarında şans buldum, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şans verilirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."