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13 Aralık 2019, Cuma
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Denizlisporlu Bergdich 'i değerlendirdi

Denizlisporlu Bergdich Süper Lig'i değerlendirdi

Yukatel Denizlispor'un Faslı savunma oyuncusu Zakarya Bergdich, 'in zorlu ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu söyledi. Bergdich, Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını dile getiren Bergdich, " zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor. Onun için kolay bir lig olduğunu söyleyemem. Takım halinde iyi bir performansa sahibiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla yansıtmaya çalıştığımız performans çok güzel." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk de 4 resmi maçtır yenilmediklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurgulayan Sedat, şunları kaydetti:

"Rakibimiz birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım. Biz de yavaş yavaş birbirimizle daha çok oynamaya alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. İnşallah bu hafta da iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Forma şansı bulabilmek için sürekli çalışıyorum. Kupa maçlarında şans buldum, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şans verilirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

  1. 13.12.2019
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