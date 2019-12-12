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12 Aralık 2019, Perşembe
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’a iki müjde

Denizlispor’a iki müjde

deplasmanında ter dökecek olan , sakat futbolcularından gelen iyi haberlerle keyiflendi.

deplasmanında ter dökecek olan , sakat futbolcularından gelen iyi haberlerle keyiflendi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Rumen stoper Sapunaru ile Kamerunlu orta saha Mbamba antrenmanlara başlarken, son durumlarının maç günü netleşeceği bildirildi.
  1. 12.12.2019
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