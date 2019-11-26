Denizlispor’un orta saha oyuncusu baba oldu
Denizlispor’un Polonya’lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’nin ‘Michalina’ isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Yeşil-siyahlı Polonya’lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia’nın ‘Michalina’ isimli bir kız çocukları dünyaya geldi.
Denizlispor Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar ise futbolcuyu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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