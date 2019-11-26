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26 Kasım 2019, Salı
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Denizlispor seri peşinde

Denizlispor seri peşinde

SÜPER Lig'de evinde 'u yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Yukatel Denizlispor, bu hafta FK deplasmanında da kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.

Bu sezon yalnız sezonun ilk 2 haftasında ve 'u yenerek 2'de 2 yapan , ardından seri galibiyete hasret kaldı. Antrenmanlara Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan yeşil-siyahlı ekipte, maçında girdiği ikili mücadele sonucu rakibiyle çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen çalışmaya katılmadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Rize karşısında takım olarak şanssızlıklarını kırdıklarını söyledi.

Kazanarak yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Çetin, kendilerini daha iyi günlerin beklediğine inandığını belirtti. Bir grup taraftarın maçta kendisine yönelik istifa sloganları atması ile ilgili de konuşan Çetin, " edenlerin hepsinin canı sağ olsun. Bu kulüp kolay bir yerlere gelmedi. Bizi 3-4 ay sonra daha iyi anlayacaklardır. Stadımıza gelip destekliyorlar. Biz yine de hepsini takdir ediyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Saygı duyuyoruz. Biz iyi skor aldıkça bunların da arkası kesilir. Ancak burada bilinçli ve bireysel sıkıntılar da var. Eğer bu protestolar hakaret boyutuna ulaşırsa emniyet teşkilatımız ve devletimiz gerekeni yapar. Takımın motivasyonu etkilenir ve başarısız olursa bu şehrin geri kalan nüfusu da onlardan bunun hesabını sorar" dedi.

  1. 26.11.2019
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