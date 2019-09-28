Yücel İldiz: Golden sonra oyundan düştük
Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, son 2 haftadır gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, bunun kendilerine "pahalıya patladığını" ifade etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da gol atamadıklarına dikkati çekti.
Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen fileleri havalandıramadıklarını kaydeden İldiz şöyle konuştu:
"Golleri kaçırınca moraller bozuldu. Rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız."
ÖZDEŞ: "KALEMİZİ SON ANA KADAR KORUDUK"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise zor bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ve karşılıklı pozisyonların olduğunu belirten Özdeş, şöyle konuştu:
"Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyon üretmeye odaklandı. Denizli'nin etkili ve geniş alanda oynayabilen oyuncuları var, bireysel becerileriyle birkaç fırsat yakaladılar. İkinci yarıda biz topa doğru sahip olarak kenarları güzel kullandık. Attığımız golden sonra oyunun şekli değişti. Denizli, riskler aldı. Son bölümde forveti ikiledi. O bölümde beraberliği getirebilecek pozisyonlar da buldu. Son ana kadar kalemizi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi. Şimdi milli maç arası girmeden Konyaspor maçını kazanmak için çaba harcayacağız."
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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