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28 Eylül 2019, Cumartesi
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: Golden sonra oyundan düştük

Yücel İldiz: Golden sonra oyundan düştük

'in 6. haftasında konuk ettiği 'ya 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un , son 2 haftadır gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, bunun kendilerine "pahalıya patladığını" ifade etti.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından karşısında da gol atamadıklarına dikkati çekti.

Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen fileleri havalandıramadıklarını kaydeden İldiz şöyle konuştu:

"Golleri kaçırınca moraller bozuldu. Rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız."

ÖZDEŞ: "KALEMİZİ SON ANA KADAR KORUDUK"

Kasımpaşa Kemal Özdeş ise zor bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ve karşılıklı pozisyonların olduğunu belirten Özdeş, şöyle konuştu:

"Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyon üretmeye odaklandı. Denizli'nin etkili ve geniş alanda oynayabilen oyuncuları var, bireysel becerileriyle birkaç fırsat yakaladılar. İkinci yarıda biz topa doğru sahip olarak kenarları güzel kullandık. Attığımız golden sonra oyunun şekli değişti. Denizli, riskler aldı. Son bölümde forveti ikiledi. O bölümde beraberliği getirebilecek pozisyonlar da buldu. Son ana kadar kalemizi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi. Şimdi milli maç arası girmeden maçını kazanmak için çaba harcayacağız."

  1. 28.09.2019
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