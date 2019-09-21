Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Ricardo Quaresma şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu Aatif ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Uzun süre yerden kalkamayam Portekizli futbolcu oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı sert geçen mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
BÜLENT KORKMAZ TESELLİ ETTİ
Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 15:32
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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