Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı sert geçen mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BÜLENT KORKMAZ TESELLİ ETTİ

Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.