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21 Eylül 2019, Cumartesi
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'da sakatlandı

Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı

'in 5. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekipte şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu Aatif ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Uzun süre yerden kalkamayam Portekizli futbolcu oyuna devam edemedi.

'in 5. haftasında , evinde 'u konuk etti.

İlk yarısı sert geçen mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı , 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BÜLENT KORKMAZ TESELLİ ETTİ

Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 15:32
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