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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Denizlispor'da yeni transferler kampa katıldı

Denizlispor'da yeni transferler kampa katıldı

ekiplerinden 'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Yeni transferler ve , kampına dahil oldu.

'un yeni transferleri ve , 'daki kamp çalışmalarına dahil oldu

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına, 'dan edilen Cristian Sapunaru ile son olarak Akhisarspor'da oynayan Mustafa Yumlu da katıldı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan stoper Sapunaru, "Farklı oyuncuların olduğu ve tamamlanmamış yeni bir ekibe geldim. Umarım en yakın zamanda takımı tamamlarız. Yıllardır 2. Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikli hedefimiz, iyi bir guruba sahip olmak ve bu ligde yer edinmek." diye konuştu.

Denizlispor'a yeni katılan bir diğer oyuncu Mustafa Yumlu ise taraftarlardan destek istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Umarım lig tüm takımlara ve bize hayırlı olur, sakatsız bir sezon geçiririz. Denizlispor adına güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Kulüp renklerinden dolayı yabancılık çekmeyeceğimi düşünüyorum. Güzel bir yapılanmanın içine giriyoruz. En büyük hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ligde tecrübesiziz ama biz de buna katkı sunmaya geldik. Güzel bir ekiple, arkadaşlarımızla, küme düşen değil, her zaman bu ligde yer alan bir takım olmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bir isteğimiz var. Bizi her koşulda desteklesinler. Onlardan tek isteğimiz, kötü günde de yanımızda olmaları."

İdmanda Sapunaru takımla çalışırken, Mustafa Yumlu ise düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

  1. 10.07.2019
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