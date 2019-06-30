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30 Haziran 2019, Pazar
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'un teknik ekibine dahil oldu

Feyyaz Uçar Denizlispor'un teknik ekibine dahil oldu

'in yeni takımlarından , Beşiktaş'ın efsane ismi ’ı teknik direktör Yücel İldiz'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.

'in yeni ekibi Yukatel , Trabzonspor'dan Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'nun ardından bir de teknik ekibe yaptı.

Ege ekibi, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda teknik ekibe 'ı dahil etti. Uçar'ın, İldiz'in birinci yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar'ın yanı sıra ekibe atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getirildi.

Daha önce Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka'yı çalıştıran Uçar'ın önümüzdeki günlerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi.

  1. 30.06.2019
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