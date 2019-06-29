Denizlispor eski başkanlarından Ali İpek hayatını kaybetti
Denizlispor Kulübü'nün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden Ali İpek, 64 yaşında vefat etti. TFF resmi sitesinden Ali İpek için başsağlığı mesajı yayınladı.
Yeşil-siyahlı kulüpte 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İpek, evli ve iki çocuk babasıydı.
Denizlispor, Ali İpek'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda,"Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.
TFF BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Denizlispor eski başkanlarından ve TFF eski yönetim kurulu üyelerinden Ali İpek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyelerinden ve Denizlispor eski başkanlarından Ali İpek'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinde İpek için şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
- 29.06.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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