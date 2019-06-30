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30 Haziran 2019, Pazar
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toprağa verildi

Ali İpek toprağa verildi

Denizlispor'un eski başkanlarından , düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Denizlispor'un eski başkanlarından , düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Kulüp tesislerinde yapılan törenin ardından evinde helallik alınan İpek için Yerleşkesi'ndeki Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. İpek'in cenazesine, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, eski Başkanı , , , , iş adamları, siyaset ve iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda Denizlispor taraftarı katıldı.

Cenaze namazı öncesi İpek ailesi taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İpek'in tabutu omuzlara alınarak taşınıp cenaze aracına konuldu. İpek, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi açıklamalarda bulunan eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Ali İpek'in ölümünün kendisini son derece üzdüğünü belirterek, "Denizli'ye Ali İpek'in ölümü için gelmek beni son derece üzdü. Ali İpek, hem Denizlispor'a hem de Türk futboluna önemli hizmetler verdi. Kendisi hayatını futbola vermiş değerli bir kişiydi. Benim de dava arkadaşımdı. Yıllarımız birlikte geçti. Çeyrek asır boyunca tam 25 yıl, hiç ayrılmadan dava ve yol arkadaşlığı yaptığım bir kardeşimdi. Denizlispor camiasının ve ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Geçmişte Denizlispor'da görev yapan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, değerli bir spor adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ali İpek, insanlığı ve spor camiasına kattıklarıyla mükemmel bir insandı. Denizlispor'un da zor dönemlerinde görev yaptı. Milli takımda da birlikte çalıştık. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

  1. 30.06.2019
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