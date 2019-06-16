Denizlispor'da işlem tamam!

Tam 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.

GENÇLER'DE BÜYÜK GÜN

LİGİN yeni takımı Gençlerbirliği'nde bugün genel kurul yapılacak. Beştepe'de 9 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

MAMADOU SAMASSA RESMEN SİVAS'TA

Sivasspor kalesini sağlama aldı... Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği 29 yaşındaki Mali'li eldiven Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93'lük file bekçisi geçen sezon Fransa 2. Lig ekibi Troyes'ta forma giydiği 34 maçın 16'sında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

'KAYSERİ'DEN AYRILMIYORUM'

Kayseri'den ayrılacağı iddia edilen Sakıb Aytaç, dedikodulara noktayı koydu. Yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirten Sakıb, "Ayrılacağım haberler tamamen asılsızdır. Kayserispor'la bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Kayseri'de mutluyum ve ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.