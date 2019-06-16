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16 Haziran 2019, Pazar
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'da işlem tamam!

Denizlispor'da işlem tamam!

'de transfer hareketliliği devam ediyor. 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen , daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.

Tam 9 yıl sonra 'e dönen , daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.

GENÇLER'DE BÜYÜK GÜN
LİGİN yeni takımı Gençlerbirliği'nde bugün genel kurul yapılacak. Beştepe'de 9 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kurul, Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

MAMADOU SAMASSA RESMEN SİVAS'TA
kalesini sağlama aldı... Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde 'a getirdiği 29 yaşındaki Mali'li eldiven Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93'lük file bekçisi geçen sezon 2. Lig ekibi Troyes'ta forma giydiği 34 maçın 16'sında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

'KAYSERİ'DEN AYRILMIYORUM'
'den ayrılacağı iddia edilen Sakıb Aytaç, dedikodulara noktayı koydu. Yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirten Sakıb, "Ayrılacağım haberler tamamen asılsızdır. 'la bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Kayseri'de mutluyum ve ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 16.6.2019
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