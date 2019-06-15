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16 Haziran 2019, Pazar
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'un kamp tarihi belli oldu

Denizlispor'un kamp tarihi belli oldu

’e 9 yıl aradan sonra geri dönen ’un hazırlık kamp programı netleşti. 1 Temmuz'da topbaşı yapacak yeşil siyahlı ekip ilk etabı Erzurumda yaptıktan sonra yurt dışına gidecek.

'e 9 yıl aradan sonra geri dönen 'un hazırlık kamp programı netleşti. Ege ekibinin 1 Temmuz'da top başı yapacağı ve ilk etap kampını 'da geçireceği açıklandı. Temmuz'un 16'sına kadar Erzurum'da çalışacak Denizlispor'un 3 günlük iznin ardından yurt dışına gideceği öğrenildi. Ancak henüz kamp yapacağı oteli ve ülkeyi belirleyemeyen Denizlispor'un ya da 'yı tercih edeceği ifade edildi.

Diğer taraftan, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Denizlispor'da prensipte anlaşma sağlanan savunma oyuncuları sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'nun pazartesi günü kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İç transfer çalışmaları kapsamında ise deneyimli orta saha oyuncusu Aissati'nin durumunda ise belirsizlik sürüyor. Aissati'ye son teklifini veren Denizlispor'da bekleyiş devam ederken, Faslı oyuncunun hafta başında kararını vereceği, eğer anlaşma sağlanamazsa yeşil-siyahlı ekibin diğer alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

  1. 16.06.2019
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