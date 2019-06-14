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14 Haziran 2019, Cuma
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ile anlaştı

Denizlispor Sapunaru ile anlaştı

, forması giyen Cristian ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil siyahlı ekibin Rumen stoper ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.

'da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak forması giyen Rumen stoper ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor'da forma giydi.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekibin aynı takımdan prensipte anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le de resmi mukavele yapacağı iddia edildi.

  1. 14.06.2019
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