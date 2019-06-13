Denizli’nin yıldız adayı Berg
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından İsveç Milli Takımı'nın santrforu Marcus Berg'in Horoz'un yakın markajında olduğu öğrenildi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından İsveç Milli Takımı'nın santrforu Marcus Berg'in Horoz'un yakın markajında olduğu öğrenildi. Geride kalan son 2 sezonda Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Al Ain formasını terleten 32 yaşındaki santrforun, Avrupa liglerine dönmeyi istediği, Türkiye'den gelecek teklifleri de olumlu karşılayacağı belirtildi. Al Ain'de oynadığı 29 maçta 14 kez ağları havalandıran tecrübeli yıldız, İsveç Milli Takımı'yla da 63 maçta 17 gol attı. Yeşil-siyahlı kurmayların Berg'in transferi için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.
AKYÜZ DEPREMİ!
Denizlispor'un şampiyonluğunda 15 golle büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki golcü Mehmet Akyüz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe TFF aracılığı ile ihtarname çekti. Horoz'la 1 yıl daha kontratı olan tecrübeli forvetin bu hareketi camiayı şoke etti.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Denizli’nin yıldız adayı Berg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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