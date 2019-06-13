Denizli’nin yıldız adayı Berg - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizli’nin yıldız adayı Berg

Denizli’nin yıldız adayı Berg

Denizli’nin yıldız adayı Berg

Denizlispor Başkanı 'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından İsveç 'nın santrforu 'in Horoz'un yakın markajında olduğu öğrenildi.

Denizlispor Başkanı 'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından İsveç 'nın santrforu 'in Horoz'un yakın markajında olduğu öğrenildi. Geride kalan son 2 sezonda Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı formasını terleten 32 yaşındaki santrforun, Avrupa liglerine dönmeyi istediği, 'den gelecek teklifleri de olumlu karşılayacağı belirtildi. Al Ain'de oynadığı 29 maçta 14 kez ağları havalandıran tecrübeli yıldız, İsveç Milli Takımı'yla da 63 maçta 17 gol attı. Yeşil-siyahlı kurmayların Berg'in transferi için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

AKYÜZ DEPREMİ!
Denizlispor'un şampiyonluğunda 15 golle büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki golcü Mehmet Akyüz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe aracılığı ile ihtarname çekti. Horoz'la 1 yıl daha kontratı olan tecrübeli forvetin bu hareketi camiayı şoke etti.

  1. 13.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’nin yıldız adayı Berg haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN