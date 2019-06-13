Denizli’nin yıldız adayı Berg

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından İsveç Milli Takımı'nın santrforu Marcus Berg'in Horoz'un yakın markajında olduğu öğrenildi. Geride kalan son 2 sezonda Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Al Ain formasını terleten 32 yaşındaki santrforun, Avrupa liglerine dönmeyi istediği, Türkiye'den gelecek teklifleri de olumlu karşılayacağı belirtildi. Al Ain'de oynadığı 29 maçta 14 kez ağları havalandıran tecrübeli yıldız, İsveç Milli Takımı'yla da 63 maçta 17 gol attı. Yeşil-siyahlı kurmayların Berg'in transferi için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.



AKYÜZ DEPREMİ!

Denizlispor'un şampiyonluğunda 15 golle büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki golcü Mehmet Akyüz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe TFF aracılığı ile ihtarname çekti. Horoz'la 1 yıl daha kontratı olan tecrübeli forvetin bu hareketi camiayı şoke etti.