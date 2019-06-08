Neymar'ın yerine Willian çağrıldı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'ın yerine Willian çağrıldı

Neymar'ın yerine Willian çağrıldı

Milli Takımı'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak Copa America aday kadrosundan çıkartılan 'ın yerine kadroya 'li Willian dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan 'ın yerine Milli Takımı'na Willian dahil edildi.

Yıldız futbolcu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanmış ve aday kadrodan çıkartılmıştı. Brezilya'nın teknik direktörü Tite geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak 'e verildiğini duyurmuştu.

Futbolseverlerin merakla beklediği Copa America 2019, Brezilya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-7 Temmuz arasında organize edilecek.

  1. 08.06.2019
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