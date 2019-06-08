Neymar'ın yerine Willian çağrıldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Neymar'ın yerine Brezilya Milli Takımı'na Willian dahil edildi.

Yıldız futbolcu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanmış ve aday kadrodan çıkartılmıştı. Brezilya'nın teknik direktörü Tite geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu.

Futbolseverlerin merakla beklediği Copa America 2019, Brezilya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-7 Temmuz arasında organize edilecek.