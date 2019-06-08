Neymar'ın yerine Willian çağrıldı
Brezilya Milli Takımı'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak Copa America aday kadrosundan çıkartılan Neymar'ın yerine kadroya Chelsea'li Willian dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Neymar'ın yerine Brezilya Milli Takımı'na Willian dahil edildi.
Yıldız futbolcu, Katar ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanmış ve aday kadrodan çıkartılmıştı. Brezilya'nın teknik direktörü Tite geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu.
Futbolseverlerin merakla beklediği Copa America 2019, Brezilya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-7 Temmuz arasında organize edilecek.
- 08.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Neymar'ın yerine Willian çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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