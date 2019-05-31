Rivaldo: Copa America'da favori Brezilya
Bu sene Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America'da geri sayım devam ediyor. 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi Brezilyalıların efsane futbolcusu Rivaldo da organizasyonla ilgili tahmini açıkladı.
Ev sahipliğini Brezilya'nın yapacağı 46. Copa America'ya sayılı günler kaldı. Birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak Güney Amerika milli takımlarının karşılaşmalarına bu yıl, Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Japonya ve Katar misafir ekip olarak dahil oldu.
Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, favori takımıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Organizasyonda Sambacı'ların kupaya yakın taraf olduğunu ifade eden Rivaldo sözlerini şöyle sürdürdü;
"Brezilya'nın bu kupayı kazanacağını düşünüyorum. Brezilya'yı bu turnuvada yenecek bir ekip göremiyorum. Bana göre Neymar organizasyonun en iyi futbolcusu. Buraya kazanmaya aç bir şekilde gelecek ve yapabileceklerini gösterecek."
14 Haziran'da start alacak ve 7 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek olan Copa America, TRT Spor'dan yayınlanacak.
- 01.06.2019
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