Rivaldo: Copa America'da favori Brezilya

Ev sahipliğini Brezilya'nın yapacağı 46. Copa America'ya sayılı günler kaldı. Birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak Güney Amerika milli takımlarının karşılaşmalarına bu yıl, Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Japonya ve Katar misafir ekip olarak dahil oldu.

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, favori takımıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Organizasyonda Sambacı'ların kupaya yakın taraf olduğunu ifade eden Rivaldo sözlerini şöyle sürdürdü;

"Brezilya'nın bu kupayı kazanacağını düşünüyorum. Brezilya'yı bu turnuvada yenecek bir ekip göremiyorum. Bana göre Neymar organizasyonun en iyi futbolcusu. Buraya kazanmaya aç bir şekilde gelecek ve yapabileceklerini gösterecek."

14 Haziran'da start alacak ve 7 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek olan Copa America, TRT Spor'dan yayınlanacak.