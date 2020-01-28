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28 Ocak 2020, Salı
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Rize’de

Tunay Torun Rize’de

, ’den ayrılan sağ kanat ’la el sıkıştı. Bundesliga tecrübesi de olan 29 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık imza atılacak.

hareketli kulüplerinden Rizespor, sağ kanat 'u kadrosuna katıyor. 'in kontratını feshettiği 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Her iki kanat ve forvette de görev alabilen Torun, ligde 134 maçta 13 gol atarken, 25 de asist yaptı. Geçen sezonu 'da kiralık geçiren, 9 kez de A 'da ter döken Tunay Torun, 25 maçta 2 asistle oynadı. 'da Hamburg, H.Berlin ve Stuttgart'ta da top koşturup 56 karşılaşmada boy gösterdi

ATMACA İLHAN DEPE
Çaykur Rizespor'un 'dan İlhan Depe'yle de ilgilendiği öne sürüldü. 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşıldığı bildirilirken, birkaç gün içinde resmi imzaların atılacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon lacivert-beyazlılarda forma giydiği 24 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

  1. 28.1.2020
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