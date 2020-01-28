Tunay Torun Rize’de

Transferin hareketli kulüplerinden Rizespor, sağ kanat Tunay Torun'u kadrosuna katıyor. Başakşehir'in kontratını feshettiği 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Her iki kanat ve forvette de görev alabilen Torun, ligde 134 maçta 13 gol atarken, 25 de asist yaptı. Geçen sezonu Bursa'da kiralık geçiren, 9 kez de A Milli Takım'da ter döken Tunay Torun, 25 maçta 2 asistle oynadı. Almanya'da Hamburg, H.Berlin ve Stuttgart'ta da top koşturup 56 karşılaşmada boy gösterdi



ATMACA İLHAN DEPE

Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'dan İlhan Depe'yle de ilgilendiği öne sürüldü. 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşıldığı bildirilirken, birkaç gün içinde resmi imzaların atılacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon lacivert-beyazlılarda forma giydiği 24 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.