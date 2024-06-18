Efsane geri döndü

Bursaspor'da transfer tahtasını açan Enes Çelik yönetimi, takımın başına da takımın Arjantinli efsanelerinden Pablo Martin Batalla'yı getirdiğini duyurdu. Timsah'ın şampiyon 10 numarası ve eski kaptanı Batalla, 2018'de futbolcu olarak ayrıldığı ve 2020'de çok kısa bir süre Mustafa Er'in yardımcılığını yaptığı yuvasına bu kez teknik adam olarak döndü.

NİLÜFER'İ ŞAMPİYON YAPTI

İlk teknik patronluk deneyimini 2023-2024 sezonunda Bursa'da yaşayan Batalla, Bölgesel Amatör Lig'de Nilüfer Belediye FK'nin başına geçti. 40 yaşındaki Arjantinli hoca, Nilüfer Belediye'yi şampiyon yaparak 3. Lig'e çıkardı.