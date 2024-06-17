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Bursaspor'da Batalla dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 19:08
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Bursaspor'da Batalla dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig'e çıkarmıştı.

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